Представники влади США й Росії провели попередні обговорення щодо потенційного обміну ув’язненими, зокрема, й журналіста американської щоденної газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, який перебуває під вартою в РФ.

Джерело: The Washington Post

“Пєсков сказав журналістам у вівторок, 4 липня, під час телефонної розмови, що переговори мають проходити у повній тиші”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у виданні нагадали, що представники російської влади й раніше заявляли про готовність обговорювати обмін заарештованих у США громадян РФ на американського журналіста Евана Гершковича.

Зокрема, заступник глави російського МЗС Сергій Рябков у квітні заявив, що про це може йтися тільки після закінчення процесу щодо Гершковича в російському суді.

Як підкреслили в The Washington Post, нові заяви російської сторони були зроблені через день після того, як пані посол США в РФ відвідала американського репортера в московському СІЗО Лефортово.

Після зустрічі з Гершковичем, посольство США запевнило, що журналіст не скаржиться на стан здоров’я та “залишається витривалим попри обставини”.

ДОВІДКОВО. Американський журналіст Еван Гершкович писав репортажі з Росії для Wall Street Journal. У березні 2023 року його затримала Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії за звинуваченнями в шпигунстві. Випадок став перший з часів холодної війни, щоб журналіста США заарештували за таким звинуваченням.

Затриманий заперечує всі звинувачення. У квітні він просив суд перевести його з-під варти під домашній арешт, а не в СІЗО, але судді відхилили клопотання про його звільнення під заставу.

Спочатку його тримали під вартою до 29 травня, але потім суд продовжив йому термін утримання до 30 серпня.

У США вважають, що його затримали неправомірно і закликали до негайного звільнення Гершковича. Палата представників Конгресу США у вівторок, 20 червня, одностайно проголосувала за резолюцію, яка закликає Росію звільнити журналіста.