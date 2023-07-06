Джерело: The Washington Post
“Пєсков сказав журналістам у вівторок, 4 липня, під час телефонної розмови, що переговори мають проходити у повній тиші”, – йдеться у повідомленні.
Водночас у виданні нагадали, що представники російської влади й раніше заявляли про готовність обговорювати обмін заарештованих у США громадян РФ на американського журналіста Евана Гершковича.
Зокрема, заступник глави російського МЗС Сергій Рябков у квітні заявив, що про це може йтися тільки після закінчення процесу щодо Гершковича в російському суді.
Як підкреслили в The Washington Post, нові заяви російської сторони були зроблені через день після того, як пані посол США в РФ відвідала американського репортера в московському СІЗО Лефортово.
Після зустрічі з Гершковичем, посольство США запевнило, що журналіст не скаржиться на стан здоров’я та “залишається витривалим попри обставини”.
ДОВІДКОВО. Американський журналіст Еван Гершкович писав репортажі з Росії для Wall Street Journal. У березні 2023 року його затримала Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії за звинуваченнями в шпигунстві. Випадок став перший з часів холодної війни, щоб журналіста США заарештували за таким звинуваченням.
Затриманий заперечує всі звинувачення. У квітні він просив суд перевести його з-під варти під домашній арешт, а не в СІЗО, але судді відхилили клопотання про його звільнення під заставу.
Спочатку його тримали під вартою до 29 травня, але потім суд продовжив йому термін утримання до 30 серпня.
У США вважають, що його затримали неправомірно і закликали до негайного звільнення Гершковича. Палата представників Конгресу США у вівторок, 20 червня, одностайно проголосувала за резолюцію, яка закликає Росію звільнити журналіста.
- Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 22 червня заявив, що Москва розглядає запит Сполучених Штатів відвідати журналіста Евана Гершковича, якого Росія затримала за звинуваченням в шпигунстві, яке він заперечує.
- Вище керівництво Росії шантажує Wall Street Journal, заявляючи, що редакція американського видання повинна “переглянути підхід до своєї роботи, якщо не хоче зіткнутися з наслідками, які торкнуться заарештованого кореспондента Евана Гершковича”.
- Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом “негайно звільнити” репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає “тривожний і небезпечний сигнал” щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.
- Видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві – вперше з часів “холодної війни”.
- Американський журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який перебуває у слідчому ізоляторі “Лефортово” в Москві за звинуваченням у шпигунстві, написав листа своїм батькам.