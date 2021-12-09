Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Росія та США обговорять питання дипломатичних представництв в обох країнах. Інформацію підтвердив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
Дипломатичні відносини між двома країнами за останній час називають найгіршими за всі роки після завершення холодної війни.
Наразі невідомо, чи обговорюватиметься на цих перемовинах тема України та зосередження російських військ біля кордону України.
- Нагадаємо, американське посольство в Росії з першого серпня припинило роботу з видачі віз. До цього призвело включення Москвою Сполучених Штатів до списку недружніх країн, що спричинило заборону наймати диппредставництвом США персоналу. Через це американська сторона була змушена звільнити 182 працівники.