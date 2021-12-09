Представники Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації погодилися до кінця року провести черговий раунд переговорів щодо врегулювання суперечки через дипломатичний персонал у своїх посольствах.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Росія та США обговорять питання дипломатичних представництв в обох країнах. Інформацію підтвердив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Дипломатичні відносини між двома країнами за останній час називають найгіршими за всі роки після завершення холодної війни.

Наразі невідомо, чи обговорюватиметься на цих перемовинах тема України та зосередження російських військ біля кордону України.