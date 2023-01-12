Про це сповіщає The Wall Street Journal.

Цього тижня під час зустрічей по всій Європі офіційні особи Міністерства фінансів США обговорюють деталі майбутніх санкцій щодо нафтопродуктів, які мають набути чинності 5 лютого.

Буде встановлено два ліміти цін на продукти нафтової промисловості: один на високовартісні, зокрема, за словами людей, знайомих із планами, експортоване дизельне паливо; другий – на дешеві, такі як мазут.

Рішення нової серії санкцій було запропоноване після рішення США, ЄС та інших країн “Великої сімки” минулого місяця обмежити експортну ціну російської сирої нафти на рівні 60 доларів за барель. Президент України Володимир Зеленський розкритикував це обмеження цін як недостатнє покарання Росії за війну.

Штрафні санкції щодо двох типів нафтопродуктів можуть мати більші економічні наслідки. Аналітики ринку очікують, що Росії буде важче переорієнтувати свій експорт нафтопродуктів.