США та союзники планують посилити санкції проти секторів російської економіки. Обмеження можуть запровадити щодо категорій, які відповідають за ланцюги постачання, що допомагають РФ у продовженні агресії проти України.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

За словами заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо, санкції планують спрямувати для підриву “здатності Кремля керувати своєю військовою машиною”. Він заявив про це під час європейської поїздки для консультацій з союзниками в Лондоні.

Обмеження мають намір підірвати російські критичні ланцюги постачання. Воллі Адейемо додав, що наразі їхня мета – використовувати інтегрований підхід, який включає експортний контроль. Зокрема санкції будуть спрямовані на альтернативних військових постачальників, якими послуговується Росія.