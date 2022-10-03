Про це повідомляє The Guardian.

Зазначено, що у випадку застосування ядерної зброї буде знищено російські війська і озброєння в Україні. Девід Петреус сказав, що він спілкувався з радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном щодо цього питання. Вашингтон неодноразово попереджав Москву про наслідки.

“Гіпотетично ми б із союзниками по НАТО відповіли та знищили б усі російські звичайні сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також у Криму та на будь-якому кораблі у Чорному морі”, — сказав Петреус.

Він зазначив, що використання ядерної зброї не призведе до дії статтю 5 НАТО про колективну оборону. За його словами, попри це змодельована ним відповідь союзників була б правильно.

До того ж поширення радіації на територію однієї з країн НАТО можуть розтлумачити як напад на члена Альянсу.

На його думку, загрозу треба сприймати серйозно, хоча використання тактичної ядерної зброї на полі бою нічого не змінить. Петреус наголосив, що Путін через поразки в Україні перебуває у розпачі, а ситуація для нього і РФ може стати ще гіршою.