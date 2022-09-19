Про це повідомляє DW.

Обмін полоненими підтвердив виконувач обов’язків міністра закордонних справ в уряді талібів Амір Хан Муттакі.

За словами Муттакі, обмін відбувся “після тривалих переговорів”. За кілька годин після заяви “Талібану” родина Фреріхса підтвердила його звільнення.

Марк Фреріхс, ветеран військово-морських сил США, який понад десять років працював інженером-консультантом і часто бував в Афганістані, зник у цій країні у лютому 2020 року. Передбачається, що його викрала мережа Хаккані, пов’язана з талібами. Вашингтон наполягав на звільненні Фреріхса, зокрема після захоплення талібами влади в Афганістані у серпні 2021 року, коли США вивели з країни основну частину своїх військ.

Сестра Фреріхса Шарлін Какора подякувала американській владі, зокрема президенту Джо Байдену, за зусилля щодо повернення брата. За словами високопоставленого представника адміністрації президента США, Байден у понеділок вранці особисто зателефонував до родини Фреріхса, щоб поділитися новинами про звільнення.

Фреріхса обміняли на Хаджі Башира Нурзая, завербованого 2001 року американцями як агента. Нурзай був заарештований у США у 2005 році за спробу контрабанди героїну на суму понад 50 мільйонів доларів. 2009 року його засудили до довічного ув’язнення. Ув’язнення Нурзай відбував в американській в’язниці в Гуантанамо.

Виступаючи на пресконференції в одному з готелів Кабула разом із Мутакі Нурзай заявив, що пишається тим, що “перебуває в столиці своєї країни серед своїх братів”.

Офіційний представник політичного офісу “Талібану” в Досі Мохаммад Наїм опублікував у Twitter фотографію Нурзая після його повернення до Кабулу.