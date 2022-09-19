Про це повідомляє DW.
Обмін полоненими підтвердив виконувач обов’язків міністра закордонних справ в уряді талібів Амір Хан Муттакі.
За словами Муттакі, обмін відбувся “після тривалих переговорів”. За кілька годин після заяви “Талібану” родина Фреріхса підтвердила його звільнення.
Марк Фреріхс, ветеран військово-морських сил США, який понад десять років працював інженером-консультантом і часто бував в Афганістані, зник у цій країні у лютому 2020 року. Передбачається, що його викрала мережа Хаккані, пов’язана з талібами. Вашингтон наполягав на звільненні Фреріхса, зокрема після захоплення талібами влади в Афганістані у серпні 2021 року, коли США вивели з країни основну частину своїх військ.
Сестра Фреріхса Шарлін Какора подякувала американській владі, зокрема президенту Джо Байдену, за зусилля щодо повернення брата. За словами високопоставленого представника адміністрації президента США, Байден у понеділок вранці особисто зателефонував до родини Фреріхса, щоб поділитися новинами про звільнення.
Фреріхса обміняли на Хаджі Башира Нурзая, завербованого 2001 року американцями як агента. Нурзай був заарештований у США у 2005 році за спробу контрабанди героїну на суму понад 50 мільйонів доларів. 2009 року його засудили до довічного ув’язнення. Ув’язнення Нурзай відбував в американській в’язниці в Гуантанамо.
Виступаючи на пресконференції в одному з готелів Кабула разом із Мутакі Нурзай заявив, що пишається тим, що “перебуває в столиці своєї країни серед своїх братів”.
Офіційний представник політичного офісу “Талібану” в Досі Мохаммад Наїм опублікував у Twitter фотографію Нурзая після його повернення до Кабулу.
محترم حاجي محمد بشر له دوو لسیزو بند ورسته ازاد او نن کابل ته را ورسید pic.twitter.com/XA1ntqQ6VP
— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) September 19, 2022
- Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена назвала одну з умов визнання легітимності Талібану, який у серні 2021 року захопив Афганістан.
- Вперше після військового захоплення влади в Афганістані Талібан призначив жінок на керівні посади.
- Російський посол у Кабулі заявив, що співпрацювати з Талібаном необхідно там, де це в інтересах Москви.