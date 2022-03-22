Сполучені Штати Америки та Україна відкинули зусилля Путіна сфальшувати розповідь про його жорстоку війну, проте наразі намагаються отримати точніше уявлення про вторгнення Кремля очима російських громадян.

Про це пише інформаційне агенство APnews.

Поки російські військові зазнають тисяч смертей і не можуть захопити основні міста, Путін посилює придушення інформації. Кремль закрив три останні незалежні ЗМІ РФ, заборонив основні платформи соціальних мереж, створив нові закони проти журналістів, які кидають виклик його пропаганді, і наполягає на тому, щоб називати війну “спеціальною військовою операцією”.

Як результат, російська громадськість майже не має доступу до будь-якої альтернативи власному антиукраїнському, антизахідному наративу Путіна. Це тепловий щит для Путіна від будь-якої негативної реакції на війну та санкції Заходу, які знищують економіку РФ.

Прорив путінської пропагандистської бульбашки є основною стратегічною метою для України та її західних союзників. Вони спробували низку дій, відвертих і витончених, щоб охопити звичайних росіян, від заохочення використання програмного забезпечення, яке обходить інтернет-блоки, до проведення урядових брифінгів для тих, хто впливає на TikTok. Надія полягає в тому, що у РФ все ще діють незалежні голоси, голоси із Заходу, а прямі заклики українців можуть переконати маси, що їм брешуть про війну по сусідству.

Питання більше не в тому, “що ми робимо, щоб зупинити дезінформацію”, — зазначив колишній посол США у РФ Майкл Макфол, а в тому, як просувати інформацію всередині РФ. Він наголосив, що це є дуже складним питанням.

Серед найважливіших кроків, за його словами, є “фінансування російських незалежних ЗМІ, які працюють за межами РФ”.

Багато західних компаній припинили вести бізнес у РФ. Одначе, американські чиновники заохочували інтернет-провайдерів залишитися, розраховуючи, що росіянам потрібно мати засоби для пошуку сторонньої інформації в Інтернеті.

Адміністрація Байдена продовжує розсекречувати дані розвідки щодо військових планів Путіна, щоб підірвати його здатність їх виконувати. США також збільшують фінансування своїх традиційних засобів охоплення аудиторії у Східній Європі, додавши цього місяця $25 мільйонів для Агентства глобальних медіа США, яке курує Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та Голос Америки.

Своєю чергою, “Голос Америки” опублікував в Інтернеті інструкції щодо того, як отримати доступ до свого сайту за допомогою віртуальної приватної мережі або VPN або за допомогою інших засобів обходу кремлівських бар’єрів. Внутрішня статистика телекомпанії свідчить про те, що тисячі росіян використовують ці методи.

Нещодавно представники Білого дому зустрілися із впливовими особами в TikTok, зустріч, яка спочатку викликала скептичне ставлення. Ідея провести “пресбрифінг у Білому домі з TikTokers, які діляться новинами — це геніальна ідея”, — зазначив Каліл Грін, який описує себе в TikTok як “історик Gen Z, який слідкує за історії та політикою” і має 550 000 підписників.

Водночас інша проблема — охопити тих, хто не хоче, щоб до нього зверталися, що також є проблемою для американців.

Російські державні ЗМІ продовжують повторювати неправдиві та необґрунтовані заяви про український уряд і стверджують, що він вимагає “денацифікації”. Вони викривляють інформацію про напади російських військових на цивільні об’єкти та знищення ними цілих кварталів.

Експерт з інформаційної тактики Ігор Новіков, який був радником передвиборної кампанії Зеленського, переконаний, що знаменитості, які вже шануються в РФ, як-от Шварценеггер, і люди, навчені розмовляти зі своїми родичами, матимуть більший успіх, ніж надсилання масових текстових повідомлень чи використання інших менш підібраних тактик.