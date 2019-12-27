Про це повідомляється на сайті Держдепу США.
У відомстві нагадали, що 20 грудня набув чинності військовий бюджет США за 2020 рік, що передбачає введення санкції проти компаній-підрядників “Північного потоку-2”. Щоб уникнути нових санкцій Держдеп закликав підрядників “негайно припинити пов’язану з будівництвом діяльність”.
“Сполучені штати будуть вводити санкції, якщо пов’язані сторони негайно не продемонструють сумлінні зусилля по згортанню. Пов’язані сторони повинні завершити роботу протягом 30 днів. Будь-яка компанія, що бере участь в “Північному потоці-2″ , повинна уважно вивчити, що це означає для їхної діяльності”, — йдеться в повідомленні.
Також у відомстві наголосили, що Російська Федерація використовує проєкт для того, щоб перешкоджати інтеграції України з Європою і США.
“Північний потік-2” — це інструмент, який Росія використовує для підтримки своєї тривалої агресії проти України. Росія прагне перешкодити тіснішої інтеграції з Європою і США. “Північний потік-2” дозволить Росії обійти Україну для транзиту газу в Європу, що позбавить Україну значних доходів від транзиту та підвищить її вразливість для російської агресії. “Північний потік-2″ також допоможе зберегти значну залежність Європи від імпорту російського природного газу, що створює економічну та політичну вразливість для наших європейських партнерів та союзників”, — додали в Держдепі.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.