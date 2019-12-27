Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

У відомстві нагадали, що 20 грудня набув чинності військовий бюджет США за 2020 рік, що передбачає введення санкції проти компаній-підрядників “Північного потоку-2”. Щоб уникнути нових санкцій Держдеп закликав підрядників “негайно припинити пов’язану з будівництвом діяльність”.

“Сполучені штати будуть вводити санкції, якщо пов’язані сторони негайно не продемонструють сумлінні зусилля по згортанню. Пов’язані сторони повинні завершити роботу протягом 30 днів. Будь-яка компанія, що бере участь в “Північному потоці-2″ , повинна уважно вивчити, що це означає для їхної діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що Російська Федерація використовує проєкт для того, щоб перешкоджати інтеграції України з Європою і США.

“Північний потік-2” — це інструмент, який Росія використовує для підтримки своєї тривалої агресії проти України. Росія прагне перешкодити тіснішої інтеграції з Європою і США. “Північний потік-2” дозволить Росії обійти Україну для транзиту газу в Європу, що позбавить Україну значних доходів від транзиту та підвищить її вразливість для російської агресії. “Північний потік-2″ також допоможе зберегти значну залежність Європи від імпорту російського природного газу, що створює економічну та політичну вразливість для наших європейських партнерів та союзників”, — додали в Держдепі.