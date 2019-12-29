Сполучені Штати вимагають екстрадиції з України американця, якого звинувачують у вбивстві подружжя з Флориди у 2018 році.

Про це повідомляє американське видання New York Post.

Крейг Ланг був звільнений з армії США після того, як пішов у самоволку. В Україні він живе з 2015 року.

Американські прокурори кажуть, що Ланг і його друг Алекс Цвіфельхофер застрелили Серафіна Лоренцо і його дружину Діну 9 квітня 2018 року. Пара хотіла придбати зброю. Їх пронизані кулями тіла були знайдені в машині на стоянці неподалік церкви.

Цвіфельхофера заарештували в травні після того, як затримали за спробу купити зброю у Вісконсині.

В Україні Ланг є найманцем і воює на боці України. Він заручений з українкою.

Варто зазначити, що екстрадиція Ланга практично неможлива, так як між США і Україною немає відповідного договору про видачу осіб.

“Ми знаємо, що в США він людина з дуже поганою репутацією в засобах масової інформації. В Україні – немає. В Україні він був героєм. Він захищає наші інтереси і нашу країну”, – заявив NBC News адвокат Ланга Дмитро Моргун.