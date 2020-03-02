Про це повідомляє Sunday Express.

Стверджується, що Тіньков нібито заплатив в Англії заставу в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів на час судового розгляду з податковою службою Сполучених Штатів Америки.

Повідомляється, що незважаючи на суму застави, на засновника Тінькофф Банку були накладені суворі обмеження. Зокрема, за Тіньковим ведеться спостереження за допомогою електронного браслету, з 19 вечора до 7 ранку він не має права залишати свою квартиру в Лондоні.

Крім того, російський бізнесмен був змушений здати паспорти і відзначатися в поліції тричі на тиждень.

В той же час в “Тінькофф банку” на даний момент відмовилися коментувати інформацію про вимогу США екстрадувати власника банку.

Відзначається, що Олег Тіньков з 2013 року є громадянином США, але пізніше відмовився від американського громадянства.