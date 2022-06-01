Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
За його словами, Сполучені Штати цілеспрямовано підливають олію у вогонь, поставляючи Києву зброю.
Водночас Пєсков додав, що в Кремлі не виключають можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, проте “вона має бути підготовлена та фіналізована документом, робота над яким наразі зупинена”.
Раніше подібні наративи просував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який заявив, що постачання Заходом зброї для України, яка здатна завдавати ударів по РФ, стане серйозним кроком до неприйнятної ескалації.
Він стверджував, що західні держави ведуть “проксі-війну з РФ руками українських неонацистів, хоча в Кремлі попереджали про наслідки таких рішень”.
- Раніше Швейцарія відхилила запит влади Данії на постачання Україні бойових машин піхоти Piranha III. Транспортні засоби виробляє швейцарська компанія, тому без згоди Берна надіслати їх не можна.
- Також адміністрація США планує надати Україні керовані ракетні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на відстані 65 км.
- Зокрема Греція відправить Україні радянські БМП-1A1 Ost в обмін на німецькі гусеничні бойові піхотні машини Marder.
- Варто зазначити, що Німеччина планує постачати Україні сучасні системи протиповітряної оборони — ракети класу “повітря-повітря” IRIS-T. Вони мають малу дальність, проте оснащені інфрачервоною голівкою, яка має функцію самонаведення.