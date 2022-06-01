Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що постачання американської зброї в Україну не сприяє "пробудженню в Києва бажання відновлювати мирні переговори".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

За його словами, Сполучені Штати цілеспрямовано підливають олію у вогонь, поставляючи Києву зброю.

Водночас Пєсков додав, що в Кремлі не виключають можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, проте “вона має бути підготовлена ​​та фіналізована документом, робота над яким наразі зупинена”.

Раніше подібні наративи просував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який заявив, що постачання Заходом зброї для України, яка здатна завдавати ударів по РФ, стане серйозним кроком до неприйнятної ескалації.

Він стверджував, що західні держави ведуть “проксі-війну з РФ руками українських неонацистів, хоча в Кремлі попереджали про наслідки таких рішень”.