Офіційні особи США їздять по всьому світу в тихих дипломатичних спробах змусити основних торговельних партнерів РФ застосувати санкції та торговий контроль, оскільки експорт до країни зростає після падіння протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

США та їхні союзники заявили про перші успіхи у своїй міжнародній кампанії тиску, яка порушила російські військові ланцюги постачання і призвела до різкого спаду її економіки.

Водночас, за словами високопоставлених західних посадовців, так званий витік санкцій, при якому слабке правозастосування дозволяє здійснювати заборонені фінанси та торгівлю, підриває кампанію, допомагає економіці РФ та потенційно продовжує війну.

“Ми хочемо уникнути обходу як в Європі, так і з третіми країнами”, — заявила в інтерв’ю комісарка Європейської комісії з фінансових послуг Мерід МакГіннесс, чий офіс контролює політику санкцій ЄС. “Чим довше у нас є будь-які витоки… тим важче бачити, як усе вирішується”.

Офіс МакГінесс переглядає європейські митні дані, щоб викорінити ухилення, додала вона.

Щоб зміцнити фінансовий і торговельний кордон, встановлений західними країнами, США посилають до іноземних столиць високопосадовців із головних урядових установ. Їхня місія: ділитися розвідданими щодо мереж ухилення від санкцій, тихо погрожувати неохочій владі та фірмам каральними діями та збирати інформацію про мережі, підозрювані в переправці постачання до РФ.

Минулого тижня міністерка фінансів Джанет Єллен наполягала на цьому зі своїми колегами з Групи 20 промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються, на Балі, Індонезія. Раніше цього місяця заступник міністра фінансів Воллі Адейемо відвідав Брюссель, Лондон і Париж. Елізабет Розенберг, помічниця міністра з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів, нещодавно була в Японії з тією ж місією.

Посадовці нижчого рівня з міністерства фінансів, торгівлі та Державного департаменту також їздять по всьому світу з тією ж метою.

Дані про торгівлю за другий квартал показують, що експорт до РФ з багатьох найбільших економік світу впав більше ніж на 50% після санкцій, запроваджених наприкінці лютого. Але експорт відновлюється з багатьох із цих країн, включаючи традиційних союзників США, згідно з аналізом торгових даних Wall Street Journal.

Західні посадовці та деякі високопоставлені співробітники з комплаєнс-контролю стурбовані тим, що банки в Австрії, Чехії та Швейцарії — країна, яка не входить до Європейського союзу, але підтримала санкції ЄС, — ставляться до забезпечення дотримання санкцій поблажливо.

У той час як більшість компаній і банків уникають транзакцій, які потенційно можуть порушити санкції, “деякі гравці галузі вбачають у цьому можливість”, — сказав Джордж Волошин, дослідник санкцій щодо РФ в Асоціації сертифікованих спеціалістів з боротьби із відмиванням грошей.

Фінансові органи Швейцарії у квітні заявили, що країна заморозила близько 8 мільярдів доларів російських активів, але вже до травня заявили, що вони вивільнили близько 3 мільярдів доларів із цих активів. За оцінками галузевих аналітиків, сума активів російських олігархів у Швейцарії — набагато більша.

Водночас речниця Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань Антьє Берчі заявила, що рівень активів, заморожених урядом, “високий за міжнародними стандартами, а також у порівнянні з іншими режимами санкцій”.

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив у березні, що перегляне свою позицію в РФ, джерелі значного бізнесу для банку, включно з можливим виходом з країни. Через кілька місяців у своєму звіті за третій квартал банк зазначив, що все ще оцінює свої стратегічні можливості в країні. Натомість більшість західних банків негайно обмежили будь-які фінансові операції з РФ після лютневого вторгнення.

“Звичайно, RBI Group дотримується всіх застосовних санкцій”, — пояснила Інгрід Дітц, речниця Райффайзен Банку. За її словами, з початку року банк скоротив кредити клієнтам у Росії на 25% у рублях і обмежив нове кредитування.

Експорт до РФ з Китаю, який не підтримав кампанію тиску Заходу, тепер більший, ніж був на час запровадження санкцій. Офіційні особи США стурбовані тим, що Китай надасть фінансування та товари, критичні для військових зусиль та економіки РФ. Пекін заявляє, що не буде виконувати санкції Заходу, які він вважає незаконними.

Експорт до РФ з Туреччини — країни-члена НАТО, яка постачала Києву озброєні безпілотники та відіграла ключову роль у дипломатичних переговорах щодо експорту українського зерна — наприкінці другого кварталу зріс приблизно на 25% порівняно з періодом до санкцій. Останні дані свідчать, що експорт з Туреччини до РФ відтоді збільшився.

Міністр фінансів країни Нуреддін Небаті заявив, що його країна не підриває кампанію тиску. “Ми продовжуємо торгівлю з Росією у сферах, які не підпадають під санкції”, – сказав він в інтерв’ю журналу.

Анкара заявила, що зупинила плани свого банківського сектора щодо підключення фінансової індустрії Туреччини до російської платіжної системи, що забезпечило б Москві важливий зв’язок зі світовою фінансовою системою. Більшість російської банківської системи потрапила під санкції.