США та Європейський Союз і надалі тиснуть на Туреччину, аби боротися з ухиленням від санкцій проти РФ, непокоячись, що банківський сектор держави підтримує незаконне фінансування.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на двох західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.

Американці стежать за турецькими банками, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів “Мир”. Водночас у Брюсселі готують делегацію, щоби висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям: “Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження чинних санкцій, а не на введення нових заходів”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після російського вторгнення в Україну в лютому, не завдали економіці РФ такої шкоди, як сподівався Захід. Проте стверджується, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля.

За словами джерел FT, згодом світ побачить, що “ми зосереджені на ухиленні від фінансового сектора”.