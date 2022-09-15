Про це повідомляє Financial Times з посиланням на двох західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.
Американці стежать за турецькими банками, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів “Мир”. Водночас у Брюсселі готують делегацію, щоби висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям: “Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження чинних санкцій, а не на введення нових заходів”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після російського вторгнення в Україну в лютому, не завдали економіці РФ такої шкоди, як сподівався Захід. Проте стверджується, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля.
За словами джерел FT, згодом світ побачить, що “ми зосереджені на ухиленні від фінансового сектора”.
- Як показали дані Refinitiv Eikon у понеділок, Туреччина подвоїла імпорт російської нафти цього року, оскільки ці дві країни налаштовані на ширшу співпрацю в бізнесі та особливо в торгівлі енергоносіями на тлі західних санкцій проти Москви.
- Російська державна компанія “Росатом” перерахувала гроші дочірній компанії “Akkuyu Nuclear JSC”, яка будує атомну електростанцію вартістю 20 мільярдів доларів на середземноморському узбережжі Туреччини, не боячись, що проєкт можуть відкласти через санкції.
- Також Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що вчора під час зустрічі з Володимиром Путіним домовився про часткову оплату за російський газ у рублях.