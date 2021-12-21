Про це повідомляє міжнародне агенство Reuters.
Заходи проти Росії, які обговорюються на зустрічі у Білому домі, містять в собі жорсткий експортний контроль, що може обмежити країну в постачаннях промислових та споживчих технологій.
Зазначається, що РФ планують обмежити в імпорті мобільних телефонів, основних компонентів літаків й автомобілів, а також матеріалів з багатьох інших секторів. Це може серйозно вплинути на споживачів з Росії, промислові підприємства та зайнятість.
Водночас адміністрація Байдена розглядає блокування доступу компанії Huawei до передових напівпровідників, що містять в собі американські деталі. США планують провести консультації з ключовими партнерами в Європі й Азії, які можуть долучитися до заходів, аби скоординувати свої зусилля там, де це необхідно.
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