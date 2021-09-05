Про це йдеться у заяві посольства США, опублікованій 5 вересня.
Сьогодні, 5 вересня, 7-ма річниця підписання Мінського протоколу. У цей день США вкотре закликали Російську Федерацію до припинення агресії проти України та виконання раніше взятих на себе зобов’язань.
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“Ми закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб”, — йдеться в заяві.
“Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України”, — наголосили у диппредставництві.
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Нагадаємо, Мінський протокол — угода про тимчасове перемир’я, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь тодішня представниця ОБСЄ пані посол Гайді Тальявіні, другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники самопроголошених ДНР Олександр Захарченко та ЛНР Ігор Плотницький. Дія перемир’я розпочалась о 18.00 5 вересня. Після його укладання в ряді міст Донбасу тривали зіткнення, фіксували пересування колон російської бронетехніки, обстріли Маріуполя та спроби штурму Донецького аеропорту.
- У квітні президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.
- У 2019 році Кремль виступав проти включення США в переговори з Україною у “нормандському форматі”.
- Станом на вересень 2019 Україна не просила США приєднатися до “нормандського формату”.