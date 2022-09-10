Сполучені Штати Америки уклали угоди на суму близько 1,2 мільярда доларів для того, щоб відновити запаси військового озброєння, які були відправлені в Україну.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони США.

У Міноборони розповіли, що через те, що з військових підрозділів США було вилучено так багато спорядження, це обладнання тепер необхідно поновити, щоб підтримувати власну готовність Америки. Тому Міністерство оборони вже уклало контракт із низкою виробників, щоб повернути військовим підрозділам те, що було відібрано у них для підтримки України.

Також у Міноборони США зауважили, що частина наданої допомоги Україні придбана за контрактом у виробників оборонної промисловості в межах Ініціативи сприяння безпеці України. Але значна частина обладнання, вартістю близько 12,5 мільярдів доларів, була надана з власних арсеналів США. Це означає, що такі речі, як ракети Javelin і Stinger, системи залпового вогню HIMARS і безпілотні авіаційні комплекси Switchblade були взяті безпосередньо з наявного військового інвентарю США.

“Оскільки ми працюємо з галуззю, щоб прискорити виробництво як у системах поповнення запасів, так і в закупівлях у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), ми використовуємо низку інструментів для переміщення фінансування та швидкого укладання контрактів”, – заявив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант.

Також він додав, що вже укладено контракти на суму близько 1,2 мільярда доларів для поповнення військових запасів США, які відправляються в Україну. Ці контракти містять у собі близько 352 мільйонів доларів на заміну ракет Javelin, 624 мільйони доларів на заміну ракет Stinger і 33 мільйони доларів на заміну систем HIMARS.

У Міноборони зазначили, що зараз виконуються контракти на суму ще 1,2 мільярда доларів США на обіцяне обладнання, яке Україна отримає в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), зокрема 155-міліметрові боєприпаси, безпілотні літальні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи та тактичні машини.

Крім того, Білл Лаплант сказав, що 28 вересня він зустрінеться з національними директорами з питань озброєнь, щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому. За його словами, на порядку денному – розробка глобальної картини ланцюжка постачань оборонного виробництва.