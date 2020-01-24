Як повідомляється на сайті Білого дому, правила почали діяти з п’ятниці, 24 січня.

Під “пологовим туризмом” мається на увазі в’їзд жінок на територію США з метою народити там дитину, щоб вона автоматично отримала американське громадянство (“громадянство за правом народження”).

Так, Держдепартамент США більше не видаватиме тимчасові візи для іноземців, які приїжджають з метою “пологового туризму”.

“З 24 січня 2020 року Державний департамент більше не видаватиме тимчасові візи для іноземців, які прагнуть в’їхати на територію США з метою “пологового туризму”… Ця зміна правил необхідна для того, щоб забезпечити громадську безпеку, національну безпеку і недоторканність нашої імміграційної системи”, – йдеться в заяві.

Також зазначено, що індустрія “пологового туризму” завдає шкоди системі охорони здоров’я США і сприяє кримінальній діяльності.

Як повідомляє американське видання Time, виявляти заявниць, які прагнуть народити в США, щоб їхня дитина отримала громадянство, будуть співробітники американських консульств. Якщо вони вирішать, що мета поїздки саме пологи, такій жінці буде відмовлено в отриманні візи.

При цьому прямої заборони на в’їзд вагітних жінок немає. Зокрема, виняток можуть зробити для тих, хто їде на пологи в США за медичними показаннями. У такому випадку жінка повинна буде підтвердити, що у неї є достатньо коштів на всі необхідні витрати.

Як відзначили в коментарі виданню офіційні особи, заборона теоретично не повинна стосуватися вагітних жінок, якщо вони збираються в США з іншою метою: наприклад, щоб відвідати хворих родичів або на ділові зустрічі.

Видання пояснює, що самі по собі пологи в США законом не заборонені, але трапляється, що влада заарештовує співробітників агентств, які займаються організацією “пологового туризму” за візове шахрайство або ухилення від сплати податків.

Крім того, нерідко жінки не приховують своїх намірів при оформленні візи, показуючи контракти, укладені з лікарнями в США.

Варто відзначити, що американський лідер Дональд Трамп давно виступав за обмеження різних видів імміграції. Серед іншого, адміністрацію президента США турбувало питання про громадянство за правом народження. Трамп виступав проти такої практики і мав намір її викорінити, але чиновники його адміністрації пояснювали, що зробити це не так просто.

Зміна правил отримання віз для вагітних жінок – один із можливих шляхів. Однак виникають запитання: як на ранніх термінах визначити, чи вагітна здобувачка візи, а також чи буде законною відмова у в’їзді в США, якщо жінку визнають вагітною просто за виглядом.

“Пологовий туризм” є прибутковим бізнесом як у США, так і за межами країни. Компанії, що займаються організацією таких поїздок, рекламують свої послуги і беруть гонорари в розмірі до 80 тис. доларів. Народжувати в США приїжджають багато жінок із Росії та Китаю.

Статистичних даних про те, скільки жінок приїжджають до США з метою народити дитину, немає. Згідно з оцінками Центру дослідження проблем імміграції, який виступає за посилення імміграційного законодавства, в 2012 році близько 36 тисяч іноземок народили дітей у США, після чого залишили країну.