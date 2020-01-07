Про це пише американське видання The Washington Post.

Так, на питання чи готові військові США завдати удару по іранських культурних об’єктів, як раніше припустив президент Трамп, Еспер відповів, що військові “будуть слідувати законам збройного конфлікту”.

Еспер сказав, що Сполучені Штати як і раніше готові до будь-яких непередбачених обставин щодо Ірану і що послання Тегерану полягає в тому, що “м’яч залишається на їх майданчику”.

Міністр оборони також розповів, що Сполучені Штати не прийняли ніякого рішення щодо виведення військ з Іраку, незабаром після того, як військові в США заявили в листі іракським офіційним особам, що сили США будуть переміщені “для підготовки до подальшої перекидання”

У неділю іракські законодавці прийняли резолюцію, що носить рекомендаційний характер, закликає до виведення іноземних військ.

У заяві у відповідь від корпусу морської піхоти генерала Вільяма Сілі йдеться, що сили США “шанують ваше суверенне рішення про наше відбуття”.

Пізніше Еспер сказав, що не може підтвердити справжність листа, тому що він побачив його тільки після того, як воно просочилося в медіа.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.