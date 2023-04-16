Про це він розповів під час інтерв’ю ArmyInform.
Зараз Україна активно співпрацює з країнами-учасницями НАТО, насамперед це США.
Вже є конкретні домовленості стосовно підготовки 25 українських військових капеланів саме капеланською службою США. Їх готуватимуть упродовж двох тижнів на полігоні, де зазвичай тренують наших військовослужбовців”, — заявив Терещук.
Досвід США надзвичайно цікавий, адже капеланська служба там існує понад 200 років.
Окрім того, нещодавно українська сторона зустрілася з британськими партнерами стосовно програми Orbital, де погодили запустити підготовку капеланів на постійній основі. Як наші звичайні військовослужбовці тренуються у Великій Британії, так само туди приїздитимуть й капелани.
Також Терещук зауважив, що у червні наших військових капеланів можуть запросити на підготовку до Південної Кореї.
Для нас дуже важливим було ознайомитися з досвідом підготовки Південної Кореї, там також дуже потужна капеланська служба, яка за релігійним форматом щодо розподілу конфесійної належності схожа на нашу. Тобто там є одна домінуюча релігійна організація і решта. Також прогнозую, що десь у червні нас запросять туди на підготовку”.
- Українські військові продовжують опановувати керування танками Leopard 2. Зокрема, під час тренувань у Польщі вони вчаться, як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.
- У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опановують ведення позиційних (траншейних) бойових дій.
- Міністр оборони Себастьян Лекорню зауважив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Польщі, наразі переговори з Києвом ведуться.
- 1 березня завершив навчання другий набір курсу підготовки офіцерів підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ “Вишкіл капітанів”. Відтак 87 слухачів пройшли курс, метою якого є підготовка офіцерів для ефективного командування ротою та роботи у штабі батальйону.