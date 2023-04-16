Начальник служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ, полковник Олексій Терещук повідомив, що нині вже є домовленості з США щодо підготовки 25 українських військових капеланів.

Про це він розповів під час інтерв’ю ArmyInform.

Зараз Україна активно співпрацює з країнами-учасницями НАТО, насамперед це США.

Вже є конкретні домовленості стосовно підготовки 25 українських військових капеланів саме капеланською службою США. Їх готуватимуть упродовж двох тижнів на полігоні, де зазвичай тренують наших військовослужбовців”, — заявив Терещук.

Досвід США надзвичайно цікавий, адже капеланська служба там існує понад 200 років.

Окрім того, нещодавно українська сторона зустрілася з британськими партнерами стосовно програми Orbital, де погодили запустити підготовку капеланів на постійній основі. Як наші звичайні військовослужбовці тренуються у Великій Британії, так само туди приїздитимуть й капелани.

Також Терещук зауважив, що у червні наших військових капеланів можуть запросити на підготовку до Південної Кореї.