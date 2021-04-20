Про це поінформували в пресслужбі посольства США в Україні.
Грошові кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Це незалежне агентство федерального уряду США, що відповідає за невійськову допомогу Вашингтона іншим країнам.
Як зазначають у посольстві, додаткові кошти будуть використані цього року “для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України”.
Зокрема йдеться про наступні напрямки:
1. Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців – 34 млн доларів США. Ці кошти спрямують на:
• підтримку відновлення України після епідемії коронавірусу COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців;
• підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі (щоб сприяти зростанню довіри з боку інвесторів, залученню інвестицій та підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу);
• допомогу в розвитку земельного ринку як рушія економічного зростання та надходження інвестицій в аграрний сектор України.
2. Вдосконалення заходів із протидії корупції – 14 млн доларів, які спрямують на:
• підтримку реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій;
• зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров’я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних ліків (з метою скорочення “неофіційних виплат” з боку пацієнтів та забезпечення доступу до препаратів за нижчою ціною);
• підтримку подальшого розвитку платформ електронного врядування, які спрощують доступ громадян до послуг.
3. Протидія російській агресії – 63 млн доларів. Ці кошти будуть спрямовані на:
• захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, котрі постраждали від агресії РФ у Криму та на Донбасі;
• зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії (зокрема шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи, зміцнення українських підприємств на сході України);
• розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації (з метою протидії дезінформації), підтримку євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.
4. Зміцнення демократії та врядування – 44 млн доларів. Ці кошти підуть на:
• розширення судової реформи “з метою розбудови більш незалежної системи, яка гарантує дотримання норм верховенства права та рівний доступ до правосуддя”;
• зміцнення новостворених об’єднаних територіальних громад та забезпечення ширшого надання якісних послуг мешканцям (у рамках реформи децентралізації);
• заохочення молодіжного лідерства та інновацій, “участь у побудові демократичної, плюралістичної, європейсько орієнтованої України”.
“Уряд США та уряд України залишаються рішуче налаштованими до реалізації євроатлантичних прагнень України та подальших спільних дій на підтримку її народу”, – наголосили в посольстві.
- 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.