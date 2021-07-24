Зі спеціального Фонду екстреної допомоги біженцям (United States Emergency Refugee and Migration Assistance Fund) США виділять 100 мільйонів доларів, аби прийняти біженців з Афганістану. Йдеться про афганців, які протягом 20-річної війни допомагали американській стороні.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Президент США Джо Байден вже підписав відповідний указ.

Окрім допомоги біженцям з Афганістану зі спецфонду, указ передбачає, що 200 мільйонів доларів спрямують з ресурсів федеральних відомств. Гроші передбачено на “задоволення екстрених потреб біженців та мігрантів”. Зокрема, це гроші на обробку імміграційних віз й оформлення необхідних документів.

20 тисяч афганців хотіли б скористатися цією програмою й вже подали заявки. Загалом, претендувати на участь в програмі можуть до 100 тисяч афганців. Перші біженці виїдуть з території Афганістану вже в липні. Першими виїжджатимуть перекладачі, які вже подали до Держдепартаменту заяви щодо видачі спеціальних імміграційних віз.

Ті, кому потрібно виїхати якнайшвидше, але їх американські візи ще не готові, пройдуть перевірку безпеки і їх відправлять на американські військові бази за кордоном, в третіх країнах, а звідти – до США.

За час військових дій в Афганістані зі США співпрацювали понад 18 тисяч афганців. Вони працювали перекладачами, водіями, інженерами, охоронцями, службовцями американських посольств тощо. Після рішення щодо виведення військ зі США афганці подали заявки на імміграційні візи для осіб, яким погрожують через співпрацю зі США. Окрім самих заявників, емігрувати з Афганістану мають і члени їх родин. Загалом — понад 53 тисячі осіб.

На першому етапі США розглянуть заявки на імміграцію. На другому етапі афганців перемістять до третіх країн, де вони чекатимуть на американські візи. При цьому, переїзд до третьої країни не дає гарантії, що потім вдасться отримати американську візу. Що буде в разі, якщо афганець не отримає американську візу, скерують його назад чи залишать у третій країні, не відомо.

Напередодні 70 організацій звернулися до Байдена, закликаючи його адміністрацію “негайно реалізувати плани з евакуації афганців, пов’язаних зі США”.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.