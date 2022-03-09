США відхилили пропозицію Польщі щодо передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 через американську базу у Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив представник Пентагону Джон Кірбі, вони “не бачать обґрунтування” для таких заходів.

Він додав, що у США зараз контактують з польським урядом.

“Як ми вже говорили, рішення про передачу Україні літаків, які належать Польщі, в кінцевому підсумку за польським урядом”, — наголосив він.

Кірбі ствердив, що НАТО дуже занепокоєно тим, що винищувачі вилітатимуть з бази США у Німеччині, аби дістатися до України.

Водночас у Раді нацбезпеки США висловили занепокоєння питаннями пов’язаних з доставленням цих літаків та тим, яким чином Польща відновить свій повітряний флот.

Однак члени Комітету розвідки Палати представників США підтримали відповідне рішення Польщі щодо передачі винищувачів. Пізніше вони звернулися до радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана та попросили втрутитися особисто.

Зараз у США ухвалили рішення надіслати до Польщі 2 батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot, заявив речник Європейського командування армії США Адам Міллер.

Натомість продовжуються консультації з Польщею і НАТО щодо передачі МіГів Україні.