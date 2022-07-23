США відклали постачання в Україну безпілотників великої дальності — WSJ

В Адміністрації президента США Джо Байдена відкладають затвердження українського запиту на безпілотники великої дальності, оскільки стурбовані тим, що їхні технології можуть опинитися в руках військових РФ, якщо українці зазнають поразки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що понад два місяці тому українська сторона офіційно запросила у США чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle. Втім, адміністрація Байдена не схвалила запит, апелюючи до потенційних втрат передових технологій на полі бою та закінчуючи необхідністю навчати українських бійців керувати безпілотниками.

Як зазначає WSJ, дискусія щодо безпілотників зображає загальну картину, яка розгорнулася всередині адміністрації після вторгнення РФ в Україну 24 лютого, коли деякі чиновники не хочуть постачати Україні більш досконалі системи озброєння.

Речник Пентагону капітан ВМС США Майк Кафка відмовився давати коментар на цю тему, проте сказав, що міністерство оборони тісно співпрацює з українською владою, щоб забезпечити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою.

Ці озброєні безпілотники можуть завдати удару по лініях постачання РФ на схід і загрожувати переміщенню сил Москви, дозволяючи Україні завдавати ударів вглиб від лінії фронту.

WSJ пише, що речник General Atomics Марк Брінклі зазначив, компанія запропонувала взяти на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою українських військових. Вона запропонувала п’ятитижневу програму навчання, яка триватиме 12 годин на день, сім днів на тиждень і включатиме тренування на симуляторі та живі польоти.

ДОВІДКА. Gray Eagle від General Atomics з розмахом крил понад 18 м і радіусом дії понад 320 км, здатен нести до чотирьох ракет Hellfire. Саме Gray Eagles може відкрити для українців суттєво нові можливості.