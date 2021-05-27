В Білому домі повідомили, що проінформували Російську Федерацію про те, що не будуть більше приєднуватись до Угоди про відкрите небо.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Таке рішення в адміністрації Джо Байдена прийняли попри те, що зовсім скоро має відбутися зустріч американського та російського президентів (16 червня в Женеві, – ред.).

Угоду про відкрите небо 25 березня 1992 року підписало 23 країни. Вони отримали право на обльоти територій один одного для контролю військової діяльності.

У 2020 році США вийшли з Угоди.

Через рік Кремль заявив, що РФ також збирається вийти з угоди. При цьому, вони висунули умову. В РФ сказали, що готові переглянути своє рішення, якщо США зроблять те ж саме.

У відповідь Білий дім передав Кремлю, що не збирається приєднуватися до Договору. В адміністрації Байдена додали, що не приєднаються до ключового пакту щодо контролю над озброєнням, навіть зважаючи на скору зустріч Путіна та Байдена.

Таке рішення США важливе, оскільки тепер між Сполученими Штатами та Росією є тільки один договір щодо контролю над озброєнням (СНВ). Він триватиме ще п’ять років, бо його продовжила адміністрація Байдена.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки офіційно вийшли з Договору про відкрите небо 22 листопада минулого року. Причиною свого виходу в Вашингтоні назвали невиконання Росією своїх зобов’язань у рамках цього документа.

Договір про відкрите небо – це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Договір був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії – Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Метою договору є зміцнення довіри між державами через вдосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю і за дотриманням угод у галузі контролю над озброєннями.