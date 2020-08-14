Американська сторона відмовилася приймати допомогу від Росії в розробці вакцини від коронавірусу, тому що не вважає значущими досягнення колег в цій галузі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Американці вважають, що немає сенсу “переймати російський досвід”, оскільки розроблена в РФ вакцина не показала свою ефективність і не може вважатися перевіреною.

У РФ ж упевнені, що США відмовилися через складні відносин між країнами.

“Між двома країнами існує недовіра. І ми думаємо, що саме цим пояснюється небажання американців приймати російські технології”, – заявив інсайдер з Москви.

У Білому домі заявили про те, що є дані, що свідчать про те, що російська вакцина була випробувана на малій кількості добровольців, тому складно поки говорити про її ефективність і доцільність масового випуску.

Екс-співробітник американської президентської адміністрації розповів, що ні в США, ні в ВООЗ поки не сприймають розроблену Росією вакцину серйозно. Реєстрацію вакцини в Росії він пояснив прагненням знизити громадський тиск на владу на тлі великої кількості хворих.

“Якщо наша (російська) вакцина дійсно виявиться найефективнішою, то у самих американців виникне питання, чому політика завадила її застосуванню в їх країні”, – заявив інсайдер CNN в російському уряді.

Як відомо, 11 серпня президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в світі вакцини від коронавірусу, яку планують масово запускати.

Він пояснив, що вакцинація від коронавірусу в РФ повинна проводитися добровільно.

Директор центру Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що одночасно з запуском третьої фази випробувань вакцини від COVID-19 в Москві почнеться її введення в цивільний обіг в декількох регіонах. Це буде, приблизно, в кінці 2020 року – січні 2021 року.