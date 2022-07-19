Про це повідомили на сайті Білого дому.
Джо Байден підписав указ щодо підтримки зусиль з повернення заручників і незаконно затриманих громадян США додому. Згідно з документом дозволяється розширення інструментів для припинення неправомірних затримань американців.
“Виконавчий указ створить розширені та вдосконалені способи боротьби із захопленням заручників і незаконним утриманням американців за кордоном”, — йдеться в указі.
США вводять новий індикатор ризику – рівня D. Його відносять до рекомендацій Державного департаменту. Іншими словами громадян США будуть інформувати про підвищений ризик, з яким можуть зіткнутися американці у певних країнах. Їм будуть надавати рекомендації щодо подорожей, які постійно переглядаються та оновлюються на основі всебічного аналізу всієї доступної інформації про безпеку та поточних подій.
До подібних країн з підвищеним ризиком неправомірних затримань Держдеп США відносить М’янму, Китай, Іран, Північну Корею, та Венесуелу. Відтепер до переліку додали і Росію.
Уряд США уповноважує агентства накладати фінансові санкції, на тих, хто причетний, прямо чи опосередковано, до захоплення заручників або незаконного затримання їхніх громадян. Американські міжвідомчі експерти мають розробити варіанти та стратегії запобігання взяттю заручників і незаконним затриманням у майбутньому.
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