Про це повідомили на сайті Білого дому.

Джо Байден підписав указ щодо підтримки зусиль з повернення заручників і незаконно затриманих громадян США додому. Згідно з документом дозволяється розширення інструментів для припинення неправомірних затримань американців.

“Виконавчий указ створить розширені та вдосконалені способи боротьби із захопленням заручників і незаконним утриманням американців за кордоном”, — йдеться в указі.

США вводять новий індикатор ризику – рівня D. Його відносять до рекомендацій Державного департаменту. Іншими словами громадян США будуть інформувати про підвищений ризик, з яким можуть зіткнутися американці у певних країнах. Їм будуть надавати рекомендації щодо подорожей, які постійно переглядаються та оновлюються на основі всебічного аналізу всієї доступної інформації про безпеку та поточних подій.