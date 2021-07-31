В адміністрації президента США Джо Байдена сповістили, що поновлять примусову депортацію нелегальних мігрантів. Громадян Центральної Америки споряджатимуть зі США літаками.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США поширили заяву, в якій сказано, що родини з Гватемали, Гондурасу та Сальвадора, що не мають юридичних прав для перебування на території США, полетять на батьківщину. Їх споряджатимуть літаками.

“Ті, хто не має права залишитися в США, оперативно залишать країну”, – йдеться в заяві.

Зазвичай у літні місяці нелегальні мігранти не намагаються активно потрапити на територію США через південний кордон. Однак у 2021 році потік нелегальних мігрантів надмірний і рекордний за останні два десятиріччя.

Лише минулими вихідними в пункті прикордонного пропуску в долині Ріо-Гранде повідомили про 20 тисяч арештів нелегальних мігрантів. У червні було затримано понад 50 тисяч родин нелегальних мігрантів. У травні таких було майже 41 тисяча.