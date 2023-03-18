Адміністрація Байдена раптово відновила депортації до Росії. Очевидна зміна позиції, прийнятої після вторгнення в Україну, змушує людей, які тікали від путінського призову, повернутися до Росії.

Про це ексклюзивно повідомляють The Guardian.

Росіянина, який приїхав до США, тікаючи від мобілізації, на вихідних раптово депортували зі США назад до Росії. Тепер інші громадяни РФ налякані, що уряд США поверне їх до Росії, де їм може загрожувати в’язниця або де їх швидко відправлять на лінію фронту.

“Імміграційна та митна служба США (Ice) як і раніше віддана дотриманню імміграційних законів гуманно, ефективно та професійно. Ice полегшує перевезення та вивезення негромадян через комерційні авіалінії та чартерні рейси на підтримку вимог місії”, — повідомило цього тижня федеральне агентство, додавши: “Ice здійснює вивезення до країн, включно з Росією, відповідно до вказівок щодо вивезення з країни”.