Про це ексклюзивно повідомляють The Guardian.
Росіянина, який приїхав до США, тікаючи від мобілізації, на вихідних раптово депортували зі США назад до Росії. Тепер інші громадяни РФ налякані, що уряд США поверне їх до Росії, де їм може загрожувати в’язниця або де їх швидко відправлять на лінію фронту.
“Імміграційна та митна служба США (Ice) як і раніше віддана дотриманню імміграційних законів гуманно, ефективно та професійно. Ice полегшує перевезення та вивезення негромадян через комерційні авіалінії та чартерні рейси на підтримку вимог місії”, — повідомило цього тижня федеральне агентство, додавши: “Ice здійснює вивезення до країн, включно з Росією, відповідно до вказівок щодо вивезення з країни”.
Разом з тим, рік тому адміністрація Байдена призупинила депортаційні рейси до Росії, України та семи інших країн Європи у зв’язку з широкомасштабним нападом Росії на Україну.
Дженніфер Скарборо, адвокатка з Техасу, серед клієнтів якої четверо росіян, які в’їхали в США через кордон із Мексики та попросили притулку через страх мобілізації, бореться з плутаниною в політиці. Одного з її клієнтів депортували на вихідних до Росії.
“Я не знаю, що з ним станеться”, – сказав Скарборо. “Росія неймовірно голосно висловлювала свої почуття до опозиції. Сам факт того, що вони втекли з Росії, щоб приїхати до Сполучених Штатів, ставить їх під загрозу”.
Разом з тим, офіцери імміграційної служби постановили, що страх перед призовом не є вагомою причиною для проживання у США.
“Втеча від призову насправді може бути обґрунтованою заявою про надання притулку”, — сказала Скарборо, пізніше додавши, що вона не розуміє, як відновлення польотів для депортації співпадає з позицією США щодо Росії. “Якщо ми проти цієї війни, то чому ми говоримо, що Росія має право проводити цей призов і депортувати людей воювати в Україні?”
- У тимчасово окупованому Криму все частіше вручають повістки місцевим мешканцям, а темпи так званої “часткової мобілізації” РФ зростають.
- За даними російського опитування, проведеного у грудні 2022 року, 52% громадян РФ мали друзів або родичів, які брали участь у широкомасштабнійвійні проти України.