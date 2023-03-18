Сполучені Штати Америки відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорним морем після інциденту з американським безпілотником MQ-9 та російським винищувачем Су-27.

Про це інформує Reuters.

“Сполучені Штати Америки відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорноморським регіоном після перехоплення російським винищувачем, що призвело до збиття американського розвідувального безпілотника”, – йдеться у повідомленні.

За словами офіційних осіб США, безпілотник RQ-4 Global Hawk вже здійснив місію в регіоні в цю п’ятницю. Також вони додали, що це був перший подібний політ безпілотника після інциденту, що стався з російським винищувачем 14 березня.

В Пентагоні цього тижня неодноразово наголошували, що цей інцидент не завадить США виконувати такі місії.

У виданні зазначили, що збиття американського безпілотника MQ-9 стало першим прямим американсько-російським інцидентом з початку повномасштабної війни в Україні, що погіршило і без того напружені відносини між Вашингтоном і Москвою, оскільки обидві країни публічно обмінялися звинуваченнями.

Нагадаємо, що 14 березня, російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення.

Два літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення безпілотного літака служби розвідки, спостереження та розвідки ВПС США MQ-9 Reaper, який 14 березня діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали пальне та пролітали перед MQ-9 “у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері”.

“MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його було перехоплено і збито російським літаком, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9”, – пояснив командувач ВПС США генерал Джеймс Б. Хекер.

Пізніше європейське командування США опублікувало кадри, як російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Російський літак двічі пролетів над БПЛА та скинув пальне, перехоплюючи дрон.

На розсекреченому відео видно, що камеру дрона MQ-9 Reaper спрямовано назад, у бік його хвоста, а гвинт, встановлений ззаду, обертається. Надалі Су-27 наближається до БПЛА та скидає паливо, після чого російський літак робить другий проліт і повторяє дію.

Відео з безпілотника потім порушується, коли російський винищувач стикається з MQ-9 Reaper, пошкоджуючи пропелер, і врешті-решт змушуючи США приземлити дрон у Чорному морі.

За словами Пентагону, критичні моменти зіткнення в повітрі тривали від 30 до 40 хвилин.

Коли камера повертається в режим онлайн, на кадрах вид знову спрямовано назад, і пропелер показано пошкодженим внаслідок зіткнення. Оператори безпілотника фактично управляли ним як планером, аби приземлити у міжнародних водах на південний захід від Криму.

Своєю чергою, РФ заперечує факт зіткнення, хоча водночас звинуватила США у нібито залученні до бойових дій та провокаціях.

Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов заявив, що РФ розглядає інцидент за участю одного з її винищувачів Су-27 і американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем як провокацію.