Сполучені Штати відправили 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 Moderna в Україну через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX.

Про це міжнародному інформагентству Reuters повідомив представник Білого дому.

США також планують на вихідних відправити 3,5 мільйона доз вакцини Moderna в Бангладеш.

Вакцини є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися препаратами з США з іншими країнами по всьому світу через COVAX або безпосередньо.

“Наукові групи і юридичні і регулюючі органи обох країн працювали разом, щоб забезпечити швидку доставку безпечних і ефективних партій вакцини”, – сказав чиновник.

Нагадаємо, напередодні у Кабінеті Міністрів анонсували отримання Україною 2 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Moderna.

Як зазначається на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.