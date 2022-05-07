Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів США.
Новий пакет військової допомоги від США передбачає надання:
– 25 000 снарядів для 155-мм артилерійських систем,
– три протиартилерійські радари AN/TPQ-36,
– електронне обладнання для придушення перешкод,
– запчастини та обладнання для техніки ЗСУ.
У мінфіні США наголосили, що Америка й надалі буде використовувати всі можливі заходи, щоб допомогти Україні захищати свої території.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають “високо достовірні” повідомлення розвідки про те, що РФ спробує анексувати окуповані сепаратистами Донецьку та Луганську області “десь у середині травня”. Схожі плани росіяни також мають у відношенні тимчасово окупованого Херсону.
- Також повідомлялось, що 9 травня 2022 року Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Після того, як Європейський Союз і Велика Британія оголосили про додаткові санкції проти РФ, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його країна завжди відкрита до додаткових санкцій.