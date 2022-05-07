Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів США.

Новий пакет військової допомоги від США передбачає надання:

– 25 000 снарядів для 155-мм артилерійських систем,
– три протиартилерійські радари AN/TPQ-36,
– електронне обладнання для придушення перешкод,
– запчастини та обладнання для техніки ЗСУ.

У мінфіні США наголосили, що Америка й надалі буде використовувати всі можливі заходи, щоб допомогти Україні захищати свої території.