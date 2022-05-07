Черговий пакет військової допомоги на загальну суму 150 мільйонів доларів отримає Україна від Сполучених Штатів Америки. До нього увійде озброєння, яке допоможе ЗСУ зупинити наступ російських військ на сході України.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів США.

Новий пакет військової допомоги від США передбачає надання:

– 25 000 снарядів для 155-мм артилерійських систем,

– три протиартилерійські радари AN/TPQ-36,

– електронне обладнання для придушення перешкод,

– запчастини та обладнання для техніки ЗСУ.

У мінфіні США наголосили, що Америка й надалі буде використовувати всі можливі заходи, щоб допомогти Україні захищати свої території.