США повідомили про намір сьогодні надіслати на Тайвань 2,5 мільйона доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Зазначена кількість вакцин – це в троє більше, ніж планувалося. Інформацію про надсилання вакцин на Тайвань підтвердив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Такий крок з боку США можуть негативно сприйняти в Китаї. Негативна реакція була, коли троє американських сенаторів приїжджали на острів та обіцяли передати 750 тисяч доз вакцин, а також, коли Японія пообіцяла передати на острів 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca.

“Ми знаємо, що Тайвань зіткнувся з несправедливими проблемами у своїх зусиллях щодо придбання вакцин… Ми тісно співпрацювали з Тайванем в аспектах щодо глобальної охорони здоров’я, і ми працювали спільно протягом усієї пандемії”, – сказав чиновник в адміністрації Байдена.

До цього керівництво Тайваню розкритикувало Китай за те, що через їх дії вони не можуть самостійно придбати вакцини. Але офіційний Китай назвав звинувачення “сфабрикованими на пустому місці”.

Станом на 18 червня, в Тайвані зробили 1,3 млн щеплень проти коронавірусу. Це по 5,6 щеплення на 100 осіб. Для порівняння, в США щодня роблять по 95 щеплень на 100 осіб.