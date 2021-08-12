Протягом 24 - 48 годин до Кабулу (Афганістан) прибудуть три мотопіхотних батальйони з США, аби евакуювати працівників дипломатичної місії. Йдеться про три тисячі американських військових.

Про це повідомив офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Американський військових відправлять в міжнародний аеропорт Кабулу. Рішення пов’язано з активним наступом бойовиків Талібану на території Афганістану.

Спочатку до Кабулу прибудуть три мотопіхотних батальйони, які зараз находяться в “зоні відповідальності Центрального командування”. Після цього в Кабул прибудуть військові транспортні літаки, аби евакуювати з країни представників посольства та афганців, які допомагали США під час війни та вже мають право на переїзд до США.

Окрім трьох тисяч військових, в Афганістан прилетить тисяча американських чиновників, які допомагатимуть деяким афганцям оформляти заяви на отримання імміграційних віз до США.

Представник Пентагону підтвердив, що Талібан захопив понад 10 столиць провінцій, а наступ на Кабул продовжується.

Евакуація триватиме до двох тижнів. Евакуювати потрібно майже 4,2 тисячі представників дипмісії (це американці та афганці).

Також представник Пентагону повідомив, що до 4 тисячі американських солдатів планують розмістити в Кувейті для підтримки операції в Афганістані. За його словами, такий сценарій США розглядали, як можливий.

Президент США Джо Байден напередодні закликав афганських військових боротися “за свою націю” та сказав, що не шкодує про рішення щодо виведення американських військ з території Афганістану. Він зазначив, що США підтримують афганські сили з повітря, а також продовольством, зарплатою та обладнанням.

За даними американської розвідки, Талібан захопив 9 з 34 столиць провінцій в Афганістані.

За даними ООН, протягом останнього місяця через бої між талібами та афганськими військовими було вбито тисячу мирних жителів.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.