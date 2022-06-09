Про це повідомляє пресслужба Пентагону на сторінці у Facebook.

Як зазначають у повідомленні, гаубицю M777 Корпусу морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, у межах допомоги США в гарантуванні безпеки Україні.

У міністерстві оборони також проілюстрували повідомлення фотографією однієї з гаубиць, яку вантажать у літак.