Про це повідомляє пресслужба Пентагону на сторінці у Facebook.
Як зазначають у повідомленні, гаубицю M777 Корпусу морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, у межах допомоги США в гарантуванні безпеки Україні.
У міністерстві оборони також проілюстрували повідомлення фотографією однієї з гаубиць, яку вантажать у літак.
- Раніше Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, зокрема запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.
- Варто зазначити, що адміністрація США планує надати Україні керовані ракетні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на відстані 65 км.
- Також Франція анонсувала постачання партії самохідних артилерійських установок Caesar Україні. Подробиці французька сторона повідомить найближчими тижнями.