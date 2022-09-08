Про це повідомило Bloomberg.

Це перше підтвердження постачання Excalibur в Україну, згідно з бюджетним документом, яке навело видання. Раніше американські чиновники уникали теми щодо постачання Excalibur.

Пентагон має намір витратити 92 мільйони доларів на закупівлю снарядів. За ці кошти можна придбати близько 900 снарядів.

Excalibur вперше використали в Іраку у 2007 році. Американці застосували їх для ліквідації лідера “Аль-Каїди” Абу Джури і його спільників.

Снаряди застосовуються під час ведення вогню зі 155-мм гаубиць. Завдяки надточності снаряд здатен вражати ціль з першого пострілу. У такий спосіб зменшується кількість необхідних пострілів і побічний збиток.