Перша частина з запланованого контингенту американських військових вирушила з Німеччини до Словаччини задля участі в запланованих навчаннях НАТО "Удар шаблі".

Про це повідомляє Reuters.

Перша частина запланованого контингенту з 2000 американських військовослужбовців і сотень транспортних засобів у вівторок увійшла до Чехії з Німеччини по дорозі на схід до Словаччини для військових навчань НАТО “Удар шаблі”.

Словаччина межує з Україною на Сході, але навчання, що проводяться раз на два роки, охоплюють сім країн, зокрема Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Чехію та Німеччину. Міністерство оборони Словаччини повідомило, що навчання вже давно заплановані й не пов’язані з чинним протистоянням України з російськими збройними силами, зібраними біля її кордонів.

В “Ударі шаблі” візьмуть участь близько 2000 американських військовослужбовців із близько 600 одиницями техніки разом із майже 1300 словацькими солдатами протягом перших двох тижнів березня.

Словацька частина навчань відбудеться навколо міста Зволен, яке знаходиться в центральній частині Словаччині, на відстані понад 300 км автодорогою від кордону з Україною. Після завершення навчань війська мають повернутися на свої німецькі бази.

Наразі Словаччина не приймає іноземних військ НАТО, однак міністр закордонних справ Ярослав Над заявив у вівторок, що країна почала розглядати можливість розміщення підрозділу НАТО в межах зусиль зі зміцнення східного флангу на тлі кризи в Україні.