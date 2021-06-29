Про це він заявив в інтерв’ю виданню La Repubblica.

Блінкен вкотре зробив акцент на тому, що США сподіваються на можливість встановлення більш стабільних та продуктивних відносин з Росією. Проте, у випадку, якщо Кремль і далі буде “атакувати”, то Вашингтон відповість.

“Якщо Росія продовжить атакувати нас або діятиме так, як вона діє у випадку з атаками на SolarWind, якщо й далі будуть факти втручання в наші вибори чи агресія стосовно Навального, то ми відповімо”, – сказав Блінкен.

До цього президент США Джо Байден сказав російському президенту Володимиру Путіну, що кібератаки на критично важливі інфраструктурні об’єкти не можуть мати місця.

Також Блінкен сказав, що США наразі мають негативні відносини з Китаєм, але не збираються змінювати своє ставлення до інших країн, в яких ставлення до Пекіну діаметрально протилежне.

“Ми взаємодіємо з Китаєм, як з опонентом, як з суперником чи як з партнером… Наші дії будуть ефективніші, якщо ми діятимемо разом”, – сказав Блінкен.