Про це він заявив в інтерв’ю виданню La Repubblica.
Блінкен вкотре зробив акцент на тому, що США сподіваються на можливість встановлення більш стабільних та продуктивних відносин з Росією. Проте, у випадку, якщо Кремль і далі буде “атакувати”, то Вашингтон відповість.
“Якщо Росія продовжить атакувати нас або діятиме так, як вона діє у випадку з атаками на SolarWind, якщо й далі будуть факти втручання в наші вибори чи агресія стосовно Навального, то ми відповімо”, – сказав Блінкен.
До цього президент США Джо Байден сказав російському президенту Володимиру Путіну, що кібератаки на критично важливі інфраструктурні об’єкти не можуть мати місця.
Також Блінкен сказав, що США наразі мають негативні відносини з Китаєм, але не збираються змінювати своє ставлення до інших країн, в яких ставлення до Пекіну діаметрально протилежне.
“Ми взаємодіємо з Китаєм, як з опонентом, як з суперником чи як з партнером… Наші дії будуть ефективніші, якщо ми діятимемо разом”, – сказав Блінкен.
- Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.
- Також повідомлялося, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.