Ці реакції зібрали #Букви.
Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс критично відгукнувся на заяви Шойгу. Він закликав Російську Федерацію припинити використовувати фальшиву, запальну риторику і вжити значущих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій.
Також, Нед Прайс наголосив: за війну на Донбасі відповідає виключно Росія:
“Всупереч заявам міністра оборони Росії, Росія та її довірені особи відповідають за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати”, – написав він у Twitter.
Відреагувало на цю ситуацію і посольство Сполучених Штатів Америки в Україні:
“Попри абсолютно неправдиві заяви, подібні до вчорашніх заяв російського міністра оборони Росії Шойгу, ми продовжуємо наполягати на дипломатії та деескалації”, – наголошується у повідомленні посольства у Twitter.
Також, пресслужба посольства повідомила, що Сполучені Штати й надалі планують нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України.
- Нагадаємо, Адміністрація Байдена вивчає, яким чином США можуть підтримати антиросійський повстанський рух в Україні, якщо президент Володимир Путін вторгнеться та захопить значну територію. Зокрема, вивчається досвід Афганістану та Сирії.
- Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки назвали умови для діалогу з Російською Федерацією.
- Сполучені Штати Америки та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни в надії краще підготувати країну до протистояння тому, що, на їхню думку, може бути наступним кроком президента Росії Володимира Путіна у гібридній війні.