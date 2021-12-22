Сполучені Штати Америки відреагували на заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що в зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають понад сотня американських військових, які готують провокації та володіють "хімічними речовинами".

Ці реакції зібрали #Букви.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс критично відгукнувся на заяви Шойгу. Він закликав Російську Федерацію припинити використовувати фальшиву, запальну риторику і вжити значущих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій.

Також, Нед Прайс наголосив: за війну на Донбасі відповідає виключно Росія:

“Всупереч заявам міністра оборони Росії, Росія та її довірені особи відповідають за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати”, – написав він у Twitter.

Відреагувало на цю ситуацію і посольство Сполучених Штатів Америки в Україні:

“Попри абсолютно неправдиві заяви, подібні до вчорашніх заяв російського міністра оборони Росії Шойгу, ми продовжуємо наполягати на дипломатії та деескалації”, – наголошується у повідомленні посольства у Twitter.

Також, пресслужба посольства повідомила, що Сполучені Штати й надалі планують нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України.