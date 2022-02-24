Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 24 лютого оприлюднив нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише американський телеканал CNN.

Він вкотре наголосив, що Путін – агресор, котрий обрав цю війну. І тепер він і його країна нестимуть за неї наслідки.

Він зазначив, що нові санкції містять блокування експорту технологій, що є центральним елементом підходу Байдена, який, за його словами, серйозно обмежить здатність Росії розвивати військовий та аерокосмічний сектор. Він також застосував санкції проти російських банків і “корумпованих мільярдерів” та їхніх сімей, які наближені до Кремля.

Своєю чергою, у Мінфіні США зазначили, що кожного дня в усьому світі російські фінансові установи здійснюють валютні операції на суму близько 46 мільярдів доларів, 80% з яких здійснюються в доларах США. Переважна більшість цих транзакцій тепер буде зірвана через відключення двох найбільших російських банків, які разом складають більшу частину загальної банківської системи Росії за вартістю активів, від обробки платежів через фінансову систему США

За даними Білого дому список нових американських санкцій має такий вигляд:

Відключення від фінансової системи США найбільшої фінансової установи Росії Сбербанку і 25 його дочірніх компаній. Сбербанк володіє майже третиною всіх активів російського банківського сектору

“Повне блокування санкцій” проти ВТБ Банку, другого за величиною банку Росії, і 20 його дочірніх компаній.

“Повне блокування санкцій” проти трьох інших великих російських банків: Банку “Відкриття”, ВАТ “Совкомбанк” і “Новікомбанк”.

Відключення 13 великих державних компаній від залучення грошей на ринку США. До списку входять: Сбербанк, АльфаБанк, Кредитний банк Москви, Газпромбанк, Російський агробанк, Газпром, Газпром нафта, Транснефть, Ростелеком, РусГідро, Алроса, Совкомфлот, Російські залізниці.

Санкції проти російських еліт і членів сімей. Список: Сергій Іванов (і його син Сергій), Андрій Патрушев (і його син Микола), Ігор Сєчин (і його син Іван), Андрій Пучков, Юрій Сольв’єв (і дві компанії з нерухомості, якими він володіє), Галина Улютіна та Олександр Ведяхін.

Санкції проти 24 білоруських осіб і компаній. Сюди входять “два значні білоруські державні банки, дев’ять оборонних фірм і сім пов’язаних з режимом чиновників та представників еліти”.

Санкції проти російських військових.

Санкції щодо імпорту деяких технологій в Росію.

Однак, як зазначають у Білому домі, цілі не обмежувалися Росією. США також переслідували осіб у Білорусі, зокрема й міністра оборони країни, за роль цієї країни у сприянні нападу на Україну.

Довідка. АТ “Альфа-Банк” – власник, якого росіянин Михайло Фрідман. Банк входить до російського консорціуму Альфа-Груп. Група, серед іншого, включає однойменні банки в Росії, Білорусі та Казахстані.

Михайло Фрідман фінансує спільно з Віктором Пінчуком, Павлом Фуксом та Германом Ханом Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” в Україні.