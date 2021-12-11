В адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували надсилання до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє NBC News.

Очікувалося, що минулого тижня буде схвалено та оголошено менший пакет у розмірі 200 мільйонів доларів, але натомість Білий дім вирішив відкласти ухвалення остаточного рішення.

Зазначається, що відповідне рішення американський уряд ухвалив задля того, щоб “дати більше часу дипломатичним зусиллям, аби розрядити напруженість та зберегти важелі впливу в разі нападу Росії на Україну”.

За інформацією поінформованих джерел, пакет військової допомоги на $200 млн “лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні тому”, його мали схвалити минулого тижня, однак Білий дім нібито вирішив відтермінувати ухвалення остаточного рішення.

“Ми надамо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо”, – сказав він.

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Незрозуміло, що охоплює пропонований пакет допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів, Україна запитувала системи ППО, протикорабельні ракети, більше протитанкових ракет Javelin, засобів радіоелектронного придушення, радіолокаційних систем, боєприпасів, модернізованих артилерійських боєприпасів та предметів медичного призначення.

На запити щодо коментаря цієї ситуації від американських журналістів Білий дім не відповів.