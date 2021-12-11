Про це із посиланням на власні джерела повідомляє NBC News.
Очікувалося, що минулого тижня буде схвалено та оголошено менший пакет у розмірі 200 мільйонів доларів, але натомість Білий дім вирішив відкласти ухвалення остаточного рішення.
Зазначається, що відповідне рішення американський уряд ухвалив задля того, щоб “дати більше часу дипломатичним зусиллям, аби розрядити напруженість та зберегти важелі впливу в разі нападу Росії на Україну”.
За інформацією поінформованих джерел, пакет військової допомоги на $200 млн “лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні тому”, його мали схвалити минулого тижня, однак Білий дім нібито вирішив відтермінувати ухвалення остаточного рішення.
“Ми надамо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо”, – сказав він.
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Незрозуміло, що охоплює пропонований пакет допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів, Україна запитувала системи ППО, протикорабельні ракети, більше протитанкових ракет Javelin, засобів радіоелектронного придушення, радіолокаційних систем, боєприпасів, модернізованих артилерійських боєприпасів та предметів медичного призначення.
На запити щодо коментаря цієї ситуації від американських журналістів Білий дім не відповів.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- На початку грудня стало відомо, що у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру Європейський союз надасть Україні 31 мільйон євро на зміцнення обороноздатності.
- Лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Петро Порошенко під час виступу на Київському Безпековому Форумі з нагоди 30-річчя відновленої Державності та Свободи закликав до об’єднання усі антипутінські сили в Україні.