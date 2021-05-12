Про це повідомляє агентство Reuters.

Сторони опублікували спільний звіт у зв’язку з позовом, який був поданий Xiaomi. Уряд США визнав свою помилку і заявив про готовність врегулювати це питання і виключити компанію з військового чорного списку.

Акції Xiaomi різко злетіли більш ніж на 6% в Гонконгу після поширення новин про скасування санкцій.

У січні цього року адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа в США внесла до чорного списку кілька китайських компаній, серед яких опинилася Xiaomi. Їх звинуватили в тому, що вони мають відношення до китайських військових, а також міцні зв’язки з комуністичним урядом Китаю.

Крім Xiaomi, до списку санкцій були включені також інші компанії, але вони більш промислово орієнтовані – спеціалізуються на авіації, аерокосмічній промисловості, суднобудуванні, хімічній промисловості, телекомунікації, будівництво та інших формах інфраструктури.

У відповідь Xiaomi опублікувала публічну заяву, що підтверджує, що вона не має жодних зв’язків з китайським урядом і не належить китайським військовим. Компанія заявила, що буде використовувати всі законні можливості для відшкодування збитку за несправедливі санкції з боку уряду США.

Xiaomi – китайська компанія, заснована у 2010 році, яка займається виробництвом смартфонів, планшетів, а також “розумних” товарів для дому.