Державний департамент США засуджує репресії, які російська окупаційна "влада" чинить проти кримських татар, та вимагає звільнити затриманих.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова та інших, щонайменше 45 інших кримських татар, російською окупаційною владою в Криму”, – йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті США закликали Росію звільнити всіх цих людей і припинити репресії.

“Це останнє з довгої низки політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу і його керівництва, яке піддалося репресіям через свій опір спробі Росії анексувати Крим”, – наголосили в Держдепі.

Крім того, там додали, що на саміті Кримської платформи 23 серпня США підтвердили, що Крим – це Україна і американці непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.