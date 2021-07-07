Заява опублікована в Twitter-акаунті диппредставництва.

“Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні “суду” в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою”, — йдеться в заяві.

Посольство закликало окупаційну владу до негайного звільнення журналіста.

Справа Єсипенка

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за нібито збирання інформації в інтересах спецслужб України. В автомобілі журналіста “Крим.Реалії” (проєкт “Радіо Свобода”) нібито виявили вибуховий пристрій. Відтоді журналіст перебував під вартою.

Затримання Владислава Єсипенка в Криму співробітниками ФСБ Росії, 16 березня 2021 року. Фото: ТАСС

18 березня на російському пропагандистському каналі “Крим24” вийшло “інтерв’ю” із Єсипенком, де він визнає, що перевозив вибухівку, та розповідає, що начебто збирав інформацію за завданням офіцера резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука. Ймовірно, “інтерв’ю” було записано після катувань.

Сам Єсипенко повідомляв про тортури з боку працівників ФСБ.

У вівторок, 6 липня, так званий суд в Сімферополі розпочав розгляд справи Єсипенка. Журналістові продовжили арешт на пів року. Він перебуватиме під вартою щонайменше до січня.

Того ж дня в Києві відбулася акція на його підтримку. 