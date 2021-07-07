Посольство США в України прокоментувало рішення кримського "суду", який на пів року продовжив строк тримання під вартою журналістові "Крим.Реалії" Владиславу Єсипенку.

Заява опублікована в Twitter-акаунті диппредставництва.

“Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні “суду” в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою”, — йдеться в заяві.

Посольство закликало окупаційну владу до негайного звільнення журналіста.

Справа Єсипенка

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за нібито збирання інформації в інтересах спецслужб України. В автомобілі журналіста “Крим.Реалії” (проєкт “Радіо Свобода”) нібито виявили вибуховий пристрій. Відтоді журналіст перебував під вартою.

18 березня на російському пропагандистському каналі “Крим24” вийшло “інтерв’ю” із Єсипенком, де він визнає, що перевозив вибухівку, та розповідає, що начебто збирав інформацію за завданням офіцера резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука. Ймовірно, “інтерв’ю” було записано після катувань.

Сам Єсипенко повідомляв про тортури з боку працівників ФСБ.

У вівторок, 6 липня, так званий суд в Сімферополі розпочав розгляд справи Єсипенка. Журналістові продовжили арешт на пів року. Він перебуватиме під вартою щонайменше до січня.

Того ж дня в Києві відбулася акція на його підтримку.