Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

Зазначається, що трубопровід “Північний потік-2” є геополітичним проєктом Росії, спрямованим на поділ Європи і ослаблення європейської енергетичної безпеки.

За словами Блінкена, законодавство про санкції, прийняте Конгресом в 2019 році і розширене в 2020 році, користується значною підтримкою двопартійної більшості в Конгресі.

“Адміністрація Байдена прихильна дотриманню цього законодавства. Департамент повторює своє попередження про те, що будь-яке підприємство, що бере участь в будівництві трубопроводу “Північний потік-2″, ризикує піддатися санкціям США і має негайно припинити роботи на трубопроводі”, – наголосили в Держдепартаменті.