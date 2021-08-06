В Білому домі підтвердили, що розглядають можливість, яка передбачає, що іноземні громадяни мають довести факт вакцинації проти коронавірусу, перетинаючи кордон з США.

Про це повідомив координатор Білого дому з боротьби з COVID-19 Джефф Зайєнтс.

Наразі реалізацію такої можливості аналізують кілька федеральних установ.

Нововведення актуальне для міжнародних поїздок, але їх поки не відновили. Потрапити на територію США можуть тільки ті, хто мають спеціальну візу чи є резидентами країни. Повноцінно авіасполучення зі США поки не відновлено.

Обмеження на в’їзд до США було введено в січня 2020 року. Спочатку – для громадян Китаю, як представників країни, звідки поширювався коронавірус, а потім було вирішено припинити авіасполучення з Європою (в березні).

На сьогодні нерезидентам США, які були в Китаї, ЄС, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, ПАР та Індії упродовж попередніх 14 днів, заборонено в’їзд до США.

Усі, хто приїздить у США, незалежно від вакцинації, повинні показати негативний результат тесту на COVID-19.