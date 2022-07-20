Вашингтон включив Росію до країн, які беруть участь у політиці або моделі торгівлі людьми та примусовій праці. США вважають, що РФ використовує і тих, чиї сили безпеки або збройні групи, що підтримуються урядом, використовують дітей як солдатів.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Росія неодноразово фігурувала у щорічному звіті щодо торгівлі люди після 24 лютого. РФ згадували, оскільки країна зробила вразливими мільйони українців, яким довелося втекти зі своїх будинків. У 2019 році у доповіді за дорученням Конгресу було включено розділ “Торгівля людьми, спонсорована державою”.

“Мільйонам українців довелося залишити свої домівки… Деякі взагалі залишили країну, більшість із тим, що вони змогли взяти з собою”, – заявив державний секретар Ентоні Блінкен на церемонії, представляючи звіт. “Це робить їх дуже вразливими до експлуатації”.

За словами держсекретаря США, у світі нині близько 25 мільйонів людей стали жертвами торгівлі людьми. У переліку, крім Росії, наведено Афганістан, Бірму, Кубу, Іран та Північну Корею. Ще п’ять країн внесені до списку з “задокументованою “політикою або схемою” торгівлі людьми”, примусовою працею в державних секторах, сексуальним рабством в урядових таборах або, які наймають чи вербують дітей-солдат”.

У доповіді містилися 12 країн, які наймають або вербують солдатів серед дітей. У звіті не йдеться, чому кожен уряд був включений. Проте у розділах окремих країн детально описано масштаби торгівлі людьми в кожній з них і те, як вони з цим борються, розподіляючи зусилля кожної країни за чотирма рівнями.

Ентоні Блінкен зазначив, що проросійські сепаратисти використовували дітей для укомплектування блокпостів і бійців на інших постах на Донбасі після 2014 року. У звіті йдеться, що після широкомасштабного вторгнення “ЗМІ висвітлювали нові непідтверджені повідомлення про використання російськими військами дітей як живого щита”.

Американський політик посилався на те, що російські окупанти змусили тисячі українців, зокрема дітей, пройти через “фільтраційні табори”. У людей вилучали документи, змушували брати російські паспорти, а потім транспортували у віддалені райони Росії.

Крім того, Москва була “активно причетна до примусової праці” північнокорейських трудових мігрантів. Їм видавали тисячі віз, аби обійти резолюції ООН, які вимагають їх репатріації.

У доповіді також йдеться про Китай. У звіті стверджують, що видобуток сирого кремнію до остаточного складання сонячних модулів “пов’язаний з відомими або ймовірними програмами примусової праці”, зокрема в регіоні Сіньцзян. Вашингтон заявив, що китайська влада вчиняє геноцид проти уйгурів та інших мусульманських груп в цьому регіоні. Уряд КНР заперечує звинувачення.