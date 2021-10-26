Цього тижня Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) додали Україну до списку країн із надзвичайно високим рівнем COVID-небезпеки.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, Україна перейшла з 3-го рівня на 4-й – це найвища категорія у CDC.

Минулого тижня до четвертої категорії потрапило місто-держава Сінгапур.

Згідно з критеріями CDC, у країнах, які потрапляють до категорії “надзвичайно високий рівень COVID-19”, за останні 28 днів було зареєстровано понад 500 випадків захворювання на 100 000 мешканців.

Поточний список країн 4-ї категорії:

Австрія

Багами

Ботсвана

Хорватія

Греція

Ірландія

Ямайка

Мальдіви

Швейцарія

Таїланд

Туреччина

Об’єднане Королівство Великої Британії

Що стосується Великої Британії, то країна перебуває на 4-му рівні з 19 липня. Греція знаходиться там із 2 серпня. Таїланд знаходиться там із 9 серпня.

Загалом станом на 25 жовтня 77 країн по всьому світу все ще знаходилися на 4 рівні.

На сайті CDC попереджає, що якщо існує необхідність подорожувати до України, то “перед поїздкою переконайтеся, що ви повністю вакциновані”.

Перед поїздкою до Сполучених Штатів

Перш ніж сісти на рейс до Сполучених Штатів, ви повинні показати одне з наступного:

Якщо ви повністю вакциновані – підтвердження вакцинації та негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 3 дні до поїздки.

– підтвердження вакцинації та негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 3 дні до поїздки. Якщо ви НЕ повністю вакциновані – показати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 1 день до поїздки.

– показати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 1 день до поїздки. Дітям до 2 років тестування не потрібно.

Після прибуття до США

CDC рекомендує наступне:

Пройти тестування на COVID-19 через 3–5 днів після прибуття.

Самоконтроль симптомів COVID-19; ізолюйтеся та пройдіть обстеження, якщо у вас з’являться симптоми.

Після подорожі дотримуйтесь усіх державних та місцевих рекомендацій чи вимог.