Про це інформує Reuters.
Організації, що базуються в Латвії, Пакистані, Росії, Сінгапурі та Швейцарії, були додані до санкційного списку “через проблеми національної безпеки та зовнішньої політики США”.
Серед компаній Fiber Optic Solutions у Латвії, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, російську AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських IT-компаній (яка, однак, також виготовляє обладнання, яка експортує країнам-агресорам).
Також у списку низка російських компаній: АТ “Науково-дослідний центр електронної обчислювальної техніки”, ТОВ “Файберсенс” і ТОВ “Науково-виробнича компанія “Оптолін”, АТ РПК “Міландр”, ТОВ “Міландр ЕК”, АТ “МТП “Міландр”, ТОВ “Мілур І.С.”, (ООО) Виробничий комплекс мікроелектроніки (МПК) Міландр і АТ “Руселектронікс”.
Сполучені Штати активно використовували контроль над експортом і внесення до санкційних списків організацій, аби могти покарати компанії за підтримку російської армії та стримати потік іноземних технологій до Росії.
Постачальники американських товарів повинні шукати спеціальну ліцензію, яку важко отримати, перш ніж відправляти товари компаніям, доданим до списку.
- Європейська комісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на масовані обстріли цивільної інфраструктури України та воєнні злочини.
- За даними ЗМІ, новий пакет санкції Європейського союзу проти Росії може містити обмеження щодо російського сектору БПЛА.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що санкційній тиск заважає Росії поповнювати запаси зброї. Він заявив, що обмеження змушують РФ платити все більшу ціну.
- Європейська комісія запропонувала зробити порушення санкцій Євросоюзу кримінальним злочином на всій території ЄС.