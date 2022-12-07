У середу адміністрація Байдена додала 24 компанії та інші організації до списку експортного контролю за підтримку російської військової чи оборонно-промислової бази, ядерної діяльності Пакистану або за постачання електроніки до іранських компаній.

Про це інформує Reuters.

Організації, що базуються в Латвії, Пакистані, Росії, Сінгапурі та Швейцарії, були додані до санкційного списку “через проблеми національної безпеки та зовнішньої політики США”.

Серед компаній Fiber Optic Solutions у Латвії, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, російську AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських IT-компаній (яка, однак, також виготовляє обладнання, яка експортує країнам-агресорам).

Також у списку низка російських компаній: АТ “Науково-дослідний центр електронної обчислювальної техніки”, ТОВ “Файберсенс” і ТОВ “Науково-виробнича компанія “Оптолін”, АТ РПК “Міландр”, ТОВ “Міландр ЕК”, АТ “МТП “Міландр”, ТОВ “Мілур І.С.”, (ООО) Виробничий комплекс мікроелектроніки (МПК) Міландр і АТ “Руселектронікс”.

Сполучені Штати активно використовували контроль над експортом і внесення до санкційних списків організацій, аби могти покарати компанії за підтримку російської армії та стримати потік іноземних технологій до Росії.

Постачальники американських товарів повинні шукати спеціальну ліцензію, яку важко отримати, перш ніж відправляти товари компаніям, доданим до списку.