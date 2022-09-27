Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд планує внести резолюцію, яка засуджує РФ за так звані референдуми, що проводяться в чотирьох областях України, і заявляє, що Радбез ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів.

Про це інформує CNN з посиланням на американського посадовця.

Очікується, що резолюція, яку спільно внесуть США та Албанія, буде багато в чому символічною, оскільки РФ майже напевно накладе на неї вето.

За лаштунками американські дипломати спілкуватимуться з усіма країнами в Раді Безпеки, включаючи дипломатів з Китаю та Індії, намагаючись змусити їх проголосувати за.

Томас-Грінфілд зазначила, що РФ має намір анексувати частину території іншої країни-члена ООН. Вона попросить членів Ради Безпеки приєднатися до Сполучених Штатів у протистоянні цьому виклику.

Офіційні особи США неодноразово заявляли, що не погодяться з результатами фіктивних референдумів, які, на їхню думку, РФ використає як привід для анексії цих частин України. Адміністрація Байдена також готує відповідь РФ у разі анексії частин регіонів.

Представлення цієї резолюції відбулося після того, як і президент Володимир Зеленський, і президент США Джо Байден закликали внести зміни до РБ ООН під час Генеральної асамблеї ООН минулого тижня. Зеленський поставив під сумнів постійне членство РФ є постійним членом, і закликав Раду покарати країну-агресорку.