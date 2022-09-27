Про це інформує CNN з посиланням на американського посадовця.
Очікується, що резолюція, яку спільно внесуть США та Албанія, буде багато в чому символічною, оскільки РФ майже напевно накладе на неї вето.
За лаштунками американські дипломати спілкуватимуться з усіма країнами в Раді Безпеки, включаючи дипломатів з Китаю та Індії, намагаючись змусити їх проголосувати за.
Томас-Грінфілд зазначила, що РФ має намір анексувати частину території іншої країни-члена ООН. Вона попросить членів Ради Безпеки приєднатися до Сполучених Штатів у протистоянні цьому виклику.
Офіційні особи США неодноразово заявляли, що не погодяться з результатами фіктивних референдумів, які, на їхню думку, РФ використає як привід для анексії цих частин України. Адміністрація Байдена також готує відповідь РФ у разі анексії частин регіонів.
Представлення цієї резолюції відбулося після того, як і президент Володимир Зеленський, і президент США Джо Байден закликали внести зміни до РБ ООН під час Генеральної асамблеї ООН минулого тижня. Зеленський поставив під сумнів постійне членство РФ є постійним членом, і закликав Раду покарати країну-агресорку.
“Відмовити у праві голосу. Позбавити права делегації. Забрати право вето – якщо це член РБ ООН. Щоб покарати агресора всередині інституцій”, – наголосив Зеленський.
- Закликавши призупинити членство РФ у Раді Безпеки ООН, глава Ради ЄС Шарль Мішель виступив від імені всіх країн Євросоюзу, підтвердили у зовнішньополітичній службі у Брюсселі.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на засіданні Ради Безпеки щодо України 22 вересня, що розмови про ядерний конфлікт є “абсолютно неприйнятними”, і фактично попередив, що так звані референдуми в районах підконтрольних РФ будуть недопустимими.
- Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, але й на інші країни, зокрема на Чорноморський регіон.
- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту “приєднаних” окупованих територій.