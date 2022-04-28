Спецпредставниця США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак повідомила, що Сполучені Штати Америки володіють достовірною інформацією про те, як російські армійці стратили українців, котрі намагались здатись у полон.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За інформацією Бет Ван Шаак, страта українців відбулась поблизу окупованого росіянами Донецька. Вона додала, що ця інформація є достовірною і нагадала, що розстріл мирних чи військових осіб, які оголосили капітуляцію, або ж отримали поранення – це порушення основного принципу законів війни.

Окрім цього спецпредставниця США з питань міжнародного правосуддя зауважила, що у них є дані і щодо вбивства українців “у стилі страти”. Зокрема у вбитих зв’язані руки, а на тілах – ознаки тортур. Також Бет Ван Шаак наголосила, що російські військові здійснювали сексуальне насилля над жінками та дівчатами.

“Ці фото та звіти свідчать про те, що вчинені звірства не є результатом злочинних підрозділів чи окремих осіб. Швидше, вони виявляють глибоку тривожну модель систематичних зловживань у всіх областях, де були росіяни”, – сказала вона.

Бет Ван Шаак наголосила, що докази злочинів росіян збільшуються щодня і всі, хто причетні до них, повинні понести покарання.

“Наше послання російському військовому та політичному керівництву: світ спостерігає і ви будете відповідати”, – додала американська чиновниця.

Вона резюмувала, що США вітають всі міжнародні розслідування злочинів, які були скоєні в Україні російськими армійцями.