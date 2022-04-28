Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За інформацією Бет Ван Шаак, страта українців відбулась поблизу окупованого росіянами Донецька. Вона додала, що ця інформація є достовірною і нагадала, що розстріл мирних чи військових осіб, які оголосили капітуляцію, або ж отримали поранення – це порушення основного принципу законів війни.
Окрім цього спецпредставниця США з питань міжнародного правосуддя зауважила, що у них є дані і щодо вбивства українців “у стилі страти”. Зокрема у вбитих зв’язані руки, а на тілах – ознаки тортур. Також Бет Ван Шаак наголосила, що російські військові здійснювали сексуальне насилля над жінками та дівчатами.
“Ці фото та звіти свідчать про те, що вчинені звірства не є результатом злочинних підрозділів чи окремих осіб. Швидше, вони виявляють глибоку тривожну модель систематичних зловживань у всіх областях, де були росіяни”, – сказала вона.
Бет Ван Шаак наголосила, що докази злочинів росіян збільшуються щодня і всі, хто причетні до них, повинні понести покарання.
“Наше послання російському військовому та політичному керівництву: світ спостерігає і ви будете відповідати”, – додала американська чиновниця.
Вона резюмувала, що США вітають всі міжнародні розслідування злочинів, які були скоєні в Україні російськими армійцями.
- Нагадаємо, один із населених пунктів, що постраждав від російських військових – село Богданівка Броварського району. Окупація, яка тривала близько місяця, місцевим мешканцям запам’ятається назавжди через особливу жорстокість з боку російських військових. Наразі свідчення жителів Богданівки лягають в основу кримінальних проваджень, в яких військовослужбовці РФ, поіменно, відповідатимуть за вчинені ними злочини.
- Також у Луганській області російські солдати обстріляли Сєверодонецьку лікарню, де поранені та хворі отримували медичну допомогу. Внаслідок злочинних дій росіян одна жінка загинула.
- Окрім цього повідомлялось, що звірства росіян у Бучі були цілеспрямованими. Солдати РФ перед убивствами цивільного населення складали поіменні списки тих, хто “підлягає ліквідації”.
- Також згідно з інформацією Головного управління розвідки України, на окупованих територіях масово викрадають переважно чоловіків призовного віку, якими поповнюють “обмінний фонд”. Їх утримують у фільтраційних таборах, де допитують і катують.